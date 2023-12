Turci: “La Juventus da l’impressione di avere fame e cattiveria agonistica”

Tommaso Turci ha parlato della Juventus vista sin qui in stagione: bianconeri sarebbero una squadra che trasmetterebbe fame di risultati

Intervistato a 1 Football Club, Tommaso Turci , giornalista di DAZN, ha parlato del cammino intrapreso in questa stagione dalla Juventus . Inviato a bordo campo durante Juventus-Napoli , Turci ha descritto le sensazioni trasmesse dalla squadra bianconera. Ecco le sue parole:

“E’ una squadra che, pian piano, acquisisce sempre maggiore consapevolezza. Quando difende con le linee strette è una squadra molto difficile da perforare. Subisce pochi tiri in porta. Ho l’impressione che questa Juve abbia fame e cattiveria agonistica ma, soprattutto, una mentalità operaia, la voglia di fare una corsa in più per il compagno di squadra. Sembra una squadra fortificata da quanto accaduto la scorsa stagione. Seppure si possa pensare a qualche limite nella profondità della rosa, i bianconeri credo siano ben integrati e guidati dalla giusta mentalità”.