Verso Turchia-Italia, la probabile formazione azzurra: rivoluzione totale

L'Italia si prepara ad affrontare la Turchia e Mancini dovrà fare i conti con una lunga serie di assenti: grande turnover in vista

La sconfitta dell'Italia contro la Macedonia è ancora una dolorosa ferita aperta nei cuori di tutti i tifosi Azzurri. Pensare al passato è però inutile: è arrivato il momento di voltare subito pagina. Martedì la squadra di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Turchia in quella che sarà la "finalina" dei Playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar2022. L'utilità di questo match? Questa è una domanda che si sono chiesti in molti. Le due nazionali lotteranno per vincere e migliorare il loro punteggio nel Ranking Uefa... Se però è vero che vincere aiuta a vincere, nessuna delle due squadre vorrà perdere.