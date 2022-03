Juve, Cassano: “Dybala per me non è un campione”. Poi sul sostituto…

Intervenuto sulla BoboTv, il canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano ha parlato dell'addio di Dybala alla Juve

La Juve a fine stagione dirà addio a Paulo Dybala. La dirigenza bianconera ha infatti deciso di non accettare le richieste per il rinnovo proposte dal fantasista argentino, che quindi sarà libero di firmare con un'altra squadra. Intervenuto sulla BoboTv, il canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano ha parlato dell'addio della Joya: "Dybala per me non è un campione, non può essere un leader nella Juventus e se non rinnova con lui il contratto fa bene. Credo che i bianconeri come società abbiano dato molto di più di quanto l’argentino abbia dato alla squadra. Non è mai stato decisivo nelle partite che contano. Per questo se la Juve gli avesse offerto dieci, avrebbe dovuto chiudere a otto. Poi se andrà all’Inter non so dirlo. Io mi terrei Sanchez".