Marsiglia, Tudor si presenta: “Camoranesi come mio braccio destro”

L'ex giocatore della Juventus è diventato il nuovo tecnico della squadra francese, ed ha parlato in conferenza stampa chiamando un altro ex bianconero

La Juventus sta costruendo la squadra per il prossimo anno, con Massimiliano Allegri e la dirigenza che stanno lavorando per aver la maggior parte dei giocatori a Torino già per l'inizio del ritiro. Definiti Pogba e DiMaria, e in dirittura d'arrivo Cambiaso, i bianconeri si stanno concentrando su Zaniolo, chiuso il quale continueranno la loro ricerca di giocatori da inserire in rosa. Se a nelle stanze bianconere si lavora senza sosta, anche alcuni ex bianconeri hanno ripreso il loro lavoro.