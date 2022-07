Mercato Juve / Sky Sport, novità Zaniolo. Dopo De Ligt: “Al 50% arriva lui!”

Zaniolo e De Ligt, non si scappa: sono sempre i loro i due nomi che tengono costantemente banco in casa Juve in ottica mercato. Il club bianconero, come vi abbiamo ampiamente raccontato nelle scorse ore, sta puntando forte sul trequartista giallorosso. Per quanto riguarda invece il difensore classe '99, la permanenza a Torino è un'ipotesi sempre più remota. Su Nicolò Zaniolo abbiamo parlato di accordi già trovati tra la Juventus e l'entourage del giocatore e di una trattativa avviata sui binari giusti. Insomma, filtra un ottimismo generale per il calciatore giallorosso, soprattutto alla luce dei rapporti che si sarebbero incrinati proprio tra Zaniolo e la Roma. Sky Sport però ha dato nuovi aggiornamenti, non esattamente confortanti.