Tuchel: “Contro la Juventus sarà una grande sfida. Kante non ci sarà”

Alla vigilia del match tra Chelsea e Juventus, l'allenatore dei Blues ha presentato la partita in conferenza stampa

Ieri, alla vigilia del match tra Chelsea e Juventus, l'allenatore dei Blues Thomas Tuchel ha presentato la partita in conferenza stampa: "Hanno avuto un inizio difficile in A ma hanno convinto in Champions. Alcune squadre in Champions giocano in maniera differente, la Juventus vorrà dimostrare di essere da Juventus. Abbiamo rispetto per la qualità e per la tradizione dei bianconeri. Sarà una sfida difficile ma abbiamo fiducia nelle nostre qualità. Vogliamo essere determinati per evitare la sconfitta. Lo scorso anno abbiamo vinto non essendo favoriti e siamo andati in fiducia gara dopo gara, migliorando. Ora non è più così. Non siamo i favoriti per la vittoria finale, però abbiamo mostrato a tutti le nostre capacità. Dobbiamo giocare liberi dalle aspettative, essere realisti: gli standard sono alti anche per noi, le performance arrivano passo dopo passo e i risultati anche".