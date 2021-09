Allegri fa le prove per in attacco: Chiesa e Kean per fermare il Chelsea

Le probabili formazioni di Juve-Chelsea

Dopo aver ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, ora la Juventus prova a fare l'impresa e cercare di ripetere quanto fatto in campionato anche nella gara di Champions contro il Chelsea. Ovviamente il livello dell'avversario è differente rispetto a quello della Samp, soprattutto in virtù del fatto che si tratta dei Campioni d'Europa in carica, ma allo stesso tempo, aumentano notevolmente anche le motivazioni nel tentare di portare a casa questa partita. I problemi di formazione in casa Juve però sembrano essere quasi irrisolvibili, con Paulo Dybala ed Alvaro Morata che quasi sicuramente faranno il loro ritorno in campo solamente dopo la sosta per le Nazionali.