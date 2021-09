L’Aston Villa batte il Manchester di CR7 e i tifosi esultano con il ‘Siuuum’

I tifosi dell'Aston Villa hanno esultato con il Siuuum dopo aver battuto lo United

La Juventus ha trovato la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo aver ottenuto i primi 3 punti in un singolo match contro lo Spezia, battuto nella rocambolesca rimonta del turno infrasettimanale per 2-3. Bianconeri che hanno sconfitto anche i blucerchiati della Samp con il medesimo risultato emerso contro gli spezini ma che, devono fare i conti con l'infortunio subito da Paulo Dybala al 25° del primo tempo, quando un infortunio presumibilmente muscolare, lo ha costretto a lasciare anzitempo il prato dell'Allianz dopo aver portato in vantaggio i suoi con un gol di pregevole fattura.

Non sembra aver iniziato nella maniera piu idilliaca anche il Manchester United del grandissimo ex della vecchia Signora Cristiano Ronaldo, il quale si è fatto battere in casa dall'Aston Villa nella sfida di ieri in Premier League. Agli ospiti infatti è bastata una rete di Hause al minuto numero 88 per portare a casa i 3 punti, aiutati anche dal grave errore di Bruno Fernandes dagli 11 metri al 91° minuto di gioco. Quello che ha creato maggiore dibattito è stato il fatto che il calcio di rigore non sia stato battuto da CR7, come fatto notare anche dall'estremo difensore avversario, il quale ha chiesto allo stesso Ronaldo come mai non lo avesse battuto lui.