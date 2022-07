La maglia Azzurra sui maxi-schermi a Roma e Milano: l’iniziativa

Nell'estate del quarantesimo anniversario della vittoria dei Mondiali del 1982, è stata ideata un'iniziativa celebrativa, iniziata ieri. I dettagli nel comunicato pubblicato dal sito della FIGC: "Tante emozioni, un'unica maglia, quella Azzurra, l’elemento iconico che identifica la Nazionale italiana di calcio, la sua storia, le sue vittorie, con le emozioni vissute da un Paese intero e da un Popolo sparso in ogni dove nel mondo, così come le cocenti delusioni che, anch’esse, fanno parte della dimensione sentimentale che unisce l’Italia e l’Azzurro. La FIGC ha scelto di celebrare la maglia Azzurra e i tanti momenti indimenticabili di questa storia scritta da atleti straordinari con un video suggestivo e coinvolgente che ripercorre le emozioni vissute trasversalmente nello spazio e nel tempo, che, grazie alla collaborazione con Urban Vision, media company leader nei restauri sponsorizzati e della pubblicità out of home, sarà trasmesso su quattro giant led screen installati in altrettante grandi piazze di Roma (Rione Monti e Piazza della Repubblica) e Milano (Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele) da oggi fino al 15 luglio.