Italia U19, domani l’ultima gara del girone per strappare la qualificazione

Domani, la calciatrice della Juventus, Nicole Arcangeli, sarà impegnata nell'ultima partita del girone all'Europeo U19.

redazionejuvenews

La Nazionaleitaliana femminile U19, domani scenderà in campo contro la Repubblica Ceca per provare ad ottenere il pass per le semifinali, impresa molto complicata, ma le azzurrine potranno affidarsi su Nicole Arcangeli, stella della rosa e attaccante della Juventus. Ecco il comunicato della FIGC: "Ci siamo: domani (calcio d’inizio ore 17.30, diretta su RaiPlay) la Nazionale femminile Under 19 saprà se il suo cammino in questo Europeo potrà proseguire. Allo ‘Stovky Stadium’ di Frydek Mistek le Azzurrine dovranno affrontare le pari età della Repubblica Ceca nel loro ultimo impegno del girone. Sarà fondamentale vincere per continuare ad alimentare la speranza del passaggio del turno, ma potrebbe non bastare: per arrivare in semifinale servirà infatti anche la contemporanea sconfitta della Francia contro la Spagna e ribaltare una differenza reti che in questo momento vede le ragazze di Sbardella a -2, contro il +3 delle transalpine.

Chi se ne intende di gol realizzati e di freddezza da mantenere nei momenti topici di un incontro è Nicole Arcangeli, che in questa stagione con l’azzurro dell’Under 19 ha totalizzato 13 reti in 12 partite disputate; uno score che diventa ancora più straordinario se si prendono in considerazione soltanto le gare ufficiali UEFA di qualificazione e della fase finale dell’Europeo: negli 8 match disputati, Nicole è andata a segno in ogni gara. “Se sono riuscita a fare così tanti gol – commenta Arcangeli – è anche grazie al sistema di gioco adottato dal Mister, da come ci schiera in campo. È un sistema in cui siamo noi a dover avere il possesso della palla e a fare la partita: è la cosa più bella…”. In questa fase finale dell’Europeo la numero 10 delle Azzurrine è stata glaciale dal dischetto, con tre reti su tre rigori avuti a disposizione.

L’ultimo, a due minuti dal novantesimo contro la Francia, ha mantenuto aperto il discorso qualificazione: “Siamo molto convinte di quello che potremo fare domani e il nostro obiettivo è di vincere con un ampio margine per passare il turno. Dobbiamo sì sperare nella vittoria della Spagna nell’altra partita, ma per prima cosa dovremo essere concentrate sulla nostra gara”. Romagnola classe 2003, al terzo anno alla Juventus, Nicole Arcangeli racconta che in realtà, da piccola, praticava triathlon, “perché lo faceva anche mia sorella, che è più grande di me. Ma dopo le gare giocavo sempre a calcio… I miei genitori mi hanno sempre appoggiato, anche perché dovrebbe essere normale che una ragazza possa essere una calciatrice".