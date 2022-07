Gravina: “Accordo sull’apprendistato grande conquista per il calcio italiano”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato delle dichiarazioni all'ANSA, parlando nel nuovo accordo sull'apprendistato professionalizzante con la Lega Pro e AIC, intesa nella quale la Federazione ha svolto un ruolo fondamentale per ottenere il risultato finale. Ecco le sue parole: "Sono molto soddisfatto perché mi sono battuto per diversi anni per ottenere questo importante riconoscimento. La firma dell'accordo celebra una conquista storica per l'intero calcio professionistico italiano. L'istituto si applica finalmente anche ai calciatori e l'effetto della norma avrà una ricaduta positiva sia in termini di formazione per gli atleti sia per i Club, che vedranno finalmente riconosciuto in termini economici il loro impegno nella valorizzazione dei giovani".