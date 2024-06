Trezeguet: “Qualcosa alla Juventus andava cambiato”

David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Adrien Rabiot.

David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Credo nei cambiamenti e alla Juve qualcosa andava cambiato. I bianconeri faranno la Champions e il Mondiale per club e avranno bisogno di una rosa competitiva. Vlahovic? Sarà l’attaccante del futuro? Ci sono diversi parametri, sarà la società a decidere se continuare con lui o meno. Lui è stato chiaro: deve migliorare moltissimo, deve dare più disponibilità alla squadra, tutti si aspettano di più. Ha tutto per diventare un uomo importante per la Juve. Rabiot? Non siamo amici, altra generazione. Deciderà il meglio, come fatto quando è arrivato alla Juventus. Non so quale sarà la sua idea, di sicuro è importante per la Juve. È importante anche per la nazionale, chi lo gestisce deciderà il meglio”.