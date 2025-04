Ciao Inter... vado alla Juventus! Bomba di mercato

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardanti la Juventus e l'Inter: ecco cosa potrebbe succedere da qui in avanti

Un occhio sull’oggi, uno sul domani. È così che la Juventus, gioco forza, si approccerà alla fase finale del campionato. Nove finali che dovranno assicurare alla società l’obiettivo minino, l’unico rimasto dopo l’eliminazione da tutte le competizioni per le quali si competeva ad inizio stagione, la qualificazione in Uefa Champions League. Condizione fondamentale non solo per tenere in ordine tutti i conti e quindi il quadro economico-finanziario della società, ma anche per potersi concedere il lusso di un grande calciomercato la prossima estate. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ripartirà da questo. In attesa di capire chi sarà il tecnico della prossima stagione, Tudor o chi per lui, si lavora già ai giocatori da mettere sul taccuino e da puntare a tutta forza. Dopo l’amarezza di questo campionato, ci si aspetta molto per tornare quanto prima possibile ai vertici del calcio italiano.

L’Inter scippa la Juventus: ecco la bomba di calciomercato

Tra gli obiettivi per l’estate c’è sicuramente un attaccante visto che tutti quelli attualmente in rosa – Dusan Vlahovic, Arek Milik, Kolo Muani – potrebbero andare via o per un motivo o per un altro. È questo, quindi, uno dei primi punti di calciomercato per Giuntoli. Ed è per questo, che nel mirino è finito uno dei giocatori rivelazione di questa annata di Serie A: Santiago Castro. Il giovane classe 2004, attaccante del Bologna, ha già messo a segno dieci reti dando lustro di grande qualità e sfoggiando un gran bel repertorio tecnico. Non a caso, sono molti i club che l’hanno messo nel mirino. Tra questi la Juventus, che appunto cerca un attaccante da cui ripartire, ma anche l’Inter. E anzi, secondo quanto riferito da Repubblica, sarebbero proprio i nerazzurri i favoriti a strappare Castro dalla culla rossoblù di Bologna. Al momento, i meneghini partono dinanzi a tutti. Ma la Juventus continuerà ad inseguire con grande interesse e, se ce ne sarà occasione, tenterà il sorpasso.