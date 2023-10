Trevisani: “Nelle partite con Lecce e Atalanta, Juventus molto simile”

Intervenuto a Tv Play, Riccardo Trevisani ha espresso la sua opinione sulla Juventus vista contro il Lecce e l' Atalanta . Per il giornalista, l'atteggiamento tattico dei bianconeri nei due match non sarebbe stato molto differente. Ecco le sue parole:

"Allegridice che la Juve ha fatto una buona gara, ma non è la verità. E’ stata una partita complicata nel corso della quale la Juve ha messo in luce le solite pecche, con una mentalità votata innanzitutto a non perdere più che a puntare alla vittoria. Con il Lecce ha giocato allo stesso modo ma in quel caso ha vinto per il gol casuale di un giocatore che stava per uscire".