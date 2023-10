Cucchi: “Nessuno meglio di Allegri per lo stato attuale della Juventus”

Intervistato per Radio Bianconera, Riccardo Cucchi ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Ho conosciuto tante Juventus in 40 anni di carriera e questa non può essere paragonata a quelle che hanno fatto la storia del calcio. Non sto dicendo qualcosa di nuovo, è palese. Attualmente la rosa è di buna qualità, non all'altezza però di quelle del passato. Proprio per questo motivo ritengo Allegri l'allenatore ideale".