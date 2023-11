Trevisani: “La Fiorentina ha esaltato la difesa della Juventus”

Trevisani è ritornato a parlare del match tra Fiorentina e Juventus: per il giornalista i viola non avrebbero segnato neanche con altro tempo

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha esaltato la fase difensiva della Juventus contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ho avuto la sensazione che la sfida contro la Fiorentina potesse durare 990 minuti e la Fiorentina non avrebbe mai segnato. Questo perché stava giocando in un modo che esaltava il lavoro di Bremer, Gatti e Rugani. Szczesny era in grande modalità e la Fiorentina attaccava male, cioè sempre nella stessa maniera".