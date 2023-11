Licari: “Quest’anno Allegri sta dando alla Juve un impronta italiana”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari ha parlato dell'intreccio possibile tra la Juventus e la Nazionale. Ecco cosa ha scritto: "La percentuale di azzurrabili che ci ritroviamo oggi in campionato, poco sopra il trenta per cento, non è soltanto una bella complicazione per i poveri c.t. al momento delle convocazioni. Ha di fatto cancellato dal nostro vocabolario i vecchi e cari “blocchi” della Nazionale. Storicamente la Juve ha sempre avuto un’anima “italiana”. Quest’anno Allegri, un po’ per necessità ma anche per scelta tecnico-filosofica, ha dato una forte impronta di italianità. Chiesa, Locatelli e il “revenant” Kean sono nomi fissi nella lista di Spalletti che, a ottobre, ha inserito anche Gatti. L’elenco potrebbe presto ampliarsi".