Trevisani: “Alla Nazionale vanno dati 3 anni, come ad Allegri”

Riccardo Trevisani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del ciclo di Allegri e della Nazionale.

Riccardo Trevisani, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sull’eliminazione degli azzurri dall’Europeo, paragonati al secondo ciclo di Allegri con la Vecchia Signora, terminato proprio qualche settimana fa: “Non sappiamo quale sarà lo sviluppo di questa squadra da qui a due anni, se l’allenatore riuscirà a trovare un’interazione con i giocatori funzionale e funzionante. E se non la troverà, avremo sbagliato CT, però non si può bocciare uno dopo nove mesi per me. Gli do tre anni, come abbiamo dato tre anni alla straordinaria Juventus di Allegri. Dopo nove mesi, uno non può non andare bene”.