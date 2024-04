Trevisani: “Allegri prima di andare alla Juve era a un passo dalla Roma”

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Al momento in cui la Roma stava per concludere l'accordo con Allegri, la Juventus è riuscita a portarlo via. È incredibile quanto Marotta fosse potente. La cosa che mi colpisce di più è che non riusciamo a prevedere cosa accadrà in futuro. Marotta si è assicurato Allegri in soli due giorni. Nonostante il pubblico della Juventus fosse contrario alla sua nomina, Allegri ha conquistato ben cinque Scudetti e ha raggiunto finali di Champions League. Quando era indesiderato, Allegri ha dimostrato di essere un allenatore eccezionale e ha ottenuto i migliori risultati. In questi tre anni, possiamo notare una differenza netta tra Inzaghi e Allegri. Questo ci fa capire che i dirigenti devono fare il loro lavoro e i tifosi devono solo sostenere la squadra".