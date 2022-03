Mercato Juve, tre obiettivi azzurri per il prossimo mercato

Nonostante la nazionale italiana viva un momento negativo per l'esclusione dal Mondiale, la dirigenza bianconera ha tre giocatori nel mirino.

La Nazionale italiana sta vivendo un momento drammatico della sua storia. La seconda esclusione consecutiva da un Mondiale è un segnale terribile per tutto il movimento calcistico. Nonostante ciò, ci sono comunque dei giocatori importanti nel panorama nazionale. E la Juventus è sempre stata molto attenta ad avere un gruppo italiano forte, capace di mantenere l'identità e di riproporre poi un blocco in nazionale. Per questo non deve stupire che la dirigenza bianconera si stia muovendo in direzione di alcuni giocatori azzurri. Uno è Jorginho. Le delusioni con l'Italia, in cui ha avuto le sue responsabilità, lo hanno demoralizzato, ma rimane uno dei migliori registi in circolazione. La situazione del Chelsea è delicata e in via di sviluppo, ma potrebbe esserci più di una partenza in estate. Attraverso il suo procuratore l'Italo-brasiliano ha espresso la volontà di tornare in Serie A e la Juve sembra essere pronta a offrire un quadriennale.