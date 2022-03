Mercato Juve, c’è il ritorno di fiamma per Gabriel Jesus

Secondo La Gazzetta dello Sport torna il nome del brasiliano, già cercato in passato, che è in uscita dal City e piace molto a Max Allegri.

redazionejuvenews

Dopo aver ufficializzato la separazione a fine stagione con Paulo Dybala, la Juventus deve guardare al futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, un nome caldo per l'attacco potrebbe essere quello di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano non è una novità in casa Juve, perché già la scorsa estate era stato cercato dal club. E dopo l'addio della Joya potrebbe esserci un ritorno di fiamma per lui. Il Manchester City, un anno fa chiedeva cifre fuori portata, ma ora le cose potrebbero essere cambiate. Il brasiliano sembra in uscita e non più centrale nel progetto di Pep Guardiola.

Il profilo di Jesus per la dirigenza della Juventus sarebbe ideale. Ha 24 anni, ma può vantare già una grande esperienza internazionale. Con la nazionale brasiliana ha vinto l'oro olimpico nel 2016 e la Copa America nel 2019, mentre a livello di club ha in bacheca un campionato brasiliano con il Palmeiras e 3 Premier League con il City. Tatticamente poi è una punta duttile, che può giocare esterno o centravanti. Molto utile per il 4-3-3 che Allegri ha in mente per l'anno prossimo. Una caratteristica che contribuisce a farlo apprezzare dal tecnico bianconero. Inoltre ha uno stipendio alla portata, visto che attualmente guadagna circa 5 milioni di euro.

Come detto, Jesus nelle gerarchie ha perso posizioni. E il club di Manchester avrebbe intenzione di fare un investimento pesante in attacco nel prossimo calciomercato. Guardiola infatti vorrebbe uno tra Haaland e Kane alla sua corte. A questo va aggiunto che il contratto del brasiliano scadrà nel 2023. Un elemento che potrebbe far propendere il club inglese verso la cessione. Non va dimenticato poi che lo sponsor del giocatore è Adidas, lo stesso dei bianconeri. Altro motivo di ottimismo per un possibile affondo per il giocatore. Se l'estate scorsa il City chiedeva 50 milioni per liberarlo, ora una proposta da 30 potrebbe essere presa in considerazione. La Juve ci pensa, ma bisogna aspettare prima che i Citizens si muovano in entrata.