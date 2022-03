Tanti auguri Trap, l’allenatore più vincente della storia bianconera

Oggi è il compleanno di Giovanni Trapattoni, calciatore e allenatore che ha scritto la storia della Juventus.

redazionejuvenews

Il 17 marzo 1939, a Cusano Milanino, nasceva Giovanni Trapattoni. Prima calciatore e poi allenatore, il Trap, suo soprannome storico, ha scritto pagine e pagine del calcio nazionale ed internazionale. Centrocampista difensivo o centrale del Milan per 14 anni, dal 1957 al 1971, il mediano italiano poi concluse la sua carriera a Varese, con un palmares di tutto rispetto, visti i due Scudetti e le due Coppe dei Campioni. Trapattoni dopo il ritiro, inizia subito l'esperienza da allenatore proprio con i rossoneri, però le cose non vanno come previsto e la storia si interrompe dopo una sola stagione.

Dopo l'avventura milanista Boniperti, presidente della Juventus, rimane colpito dalle idee del Trap e lo sceglie come allenatore della prima squadra. Dal 1976 inizia un matrimonio indissolubile tra il mister lombardo ed il club bianconero, un legame forte che dura per un decennio, fino al 1986. In questo lasso di tempo la Vecchia Signora conquista tantissimi trofei, diventando una squadra dominatrice in campo nazionale ed europeo. Il palmares del Decennio d'oro recita 6 Scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa dei Campioni e 1 Coppa Intercontinentale, praticamente tutto quello che era possibile vincere. Trapattoni decide poi di cambiare aria e allena per cinque stagioni l'Inter, conquistando altre coppe.

Il richiamo della Vecchia Signora è però impossibile da non ascoltare e il Trap torna in bianconero. La seconda avventura juventina è meno longeva e meno redditizia, ma comunque positiva. Dal 1991 al 1994 la Juventus vince soltanto una Coppa Uefa, con piazzamenti importanti in campionato, senza però ottenere ulteriori successi. Si chiude così il lunghissimo e felice matrimonio tra Madama e il Trap, un rapporto splendido, che ancora oggi rimane scolpito nella storia, perché l'allenatore milanese è tuttora il mister con più panchine della Juventus, 596 presenze, ed è anche il più titolato, con 14 trofei, davanti a Lippi con 13 e Allegri con 11.