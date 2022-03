Juve, Allegri: “Con un episodio l’hanno sbloccata, succede. Rigore? Ingenui”

Al termine della partita contro il Villareal l'allenatore bianconero è intervenuto ai microfoni di Amazon PVime video

Al termine del match di Champions League tra Juventus e Villareal l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video: "Se potessi come la rigiocherei? La giocherei esattamente come l'abbiamo giocata. Abbiamo fatto 75 minuti ottimi, poi loro con un episodio l'hanno sbloccata. Funziona così, in Champions ancora di più. Succede ".

Nel finale il tecnico italiano è sembrato particolarmente agitato: con chi ce l'aveva? " Non ce l'avevo con nessuno. Emery ha fatto il suo, è stato bravo. Andiamo avanti, nessuna polemica. Siamo dispiaciuti e delusi per la partita, ma il calcio va così. La squadra ha giocato bene".

Il Villareal ha giocato una partita molto difensiva: perchè i bianconeri non hanno provato a far arrivare più palloni dalle fasce? "Abbiamo provato a far arrivare palla a Cuadrado ma si sono chiusi in difesa e non ha funzionato. Poi loro sono ripartiti e ci hanno colti di sorpresa. In occasione del primo rigore siamo stati un po' ingenui. Nel finale abbiamo provato a recuperarla ma abbiamo preso altri due gol".