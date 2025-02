Rossi: “Juve vittoria a fatica ma ora è quello che serve”

Paolo Rossi ha analizzato il momento della Juventus alla luce dell'ultimo successo play off di Champions League contro il Psv Eindhoven

Tramite il proprio canale su YouTube, Paolo Rossi ha analizzato il successo della Juventus contro il Psv Eindhoven. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Stiamo vedendo più o meno una Juve simile a quella dell’ultimo periodo. Se questo basta per battere le piccole e il Psv, a me va bene, perché adesso è quello che serve. (…) Questa squadra fa veramente molta fatica, che in campionato è quinta: un posizionamento giustificato dalle prestazioni. Comunque, ci sono squadre che nonostante le difficoltà riescono a fare delle grandissime prove nelle competizioni a eliminazione diretta. (…) In qualche maniera, è molto più semplice per chi propone calcio nuovo e difficile come quello di Thiago Motta riuscire a fare una grande partita piuttosto che più più grandi partite, soprattutto quando si incontrano le piccole”.

Rossi: “Vittoria con il Psv primo passo per trovare un nuovo equilibrio”

Il giornalista ha proseguito: “(…) La Champions League è una sorta di esame di laurea e di maturità, mentre il campionato è come l’andamento scolastico (…). Io penso che la Juve di oggi, per la Champions League, sia una sorta di equilibrista. C’è un lungo filo da percorrere fino alla finale e si presenta, all’inizio di questo cammino, con tante incertezze dovute ai passaggi a vuoti di questa stagione, anche quelli di Champions League. La Juve si era presentata benissimo proprio con il Psv, facendo una grande partita di carattere europeo, ma da li sono andati a calare (…). Ieri la Juve ha fatto un operazione importante, il primo passo, anche se la sensazione è quella che non sia sicurissimo. Però, si è tolta la paura di farlo e di mettersi su quel filo (…)”. Leggi anche le pagelle di Di Livio di Juventus-Psv <<<