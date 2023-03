Tottenham-Conte, è finita: rescissione consensuale per l’ex Juve

Con un comunicato ufficiale il Tottenham ha annunciato la rescissione consensuale del contratto dell'ex Juve Antonio Conte

redazionejuvenews

Dopo gli screzi delle ultime settimane, alla fine è arrivato l'annuncio che tutti si aspettavano: Antonio Conte ha detto addio al Tottenham. Una rescissione consensuale tra le due parti, che hanno deciso di concludere in anticipo i propri rapporti. Ecco il comunicato: "Possiamo annunciare che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coachper il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach.

Il presidente del Tottenham Levy ha aggiunto: “Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo tutti unirci. Tutti devono farsi avanti per garantire il massimo risultato possibile per il nostro club e per i nostri fantastici e leali sostenitori”.

E ora? L'ex Juve non ha mai nascosto la sua intenzione di tornare in Italia, ma non è da escludere che Conte si prenda un periodo di riflessione. Nei mesi scorsi la morte di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic aveva molto scosso l'allenatore italiano, che aveva espresso chiaramente il desiderio di passare più tempo con la sua famiglia.