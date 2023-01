L’ex Juve Conte ammette: “Forse dovrei passare più tempo con la mia famiglia”

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il City, l'ex Juve Conte ha parlato della sua vita in Inghilterra

redazionejuvenews

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita di Premier League contro il Manchester City, l'ex allenatore della Juve ora al Tottenham Antonio Conte ha parlato della sua vita in Inghilterra: "Non è facile avere la mia famiglia in Italia, ma quando hai figli che vanno a scuola devi rispettarli e non trascinarli in un posto nuovo ogni due anni, far cambiare loro ambiente e amicizie. Non voglio che il mio lavoro abbia questo effetto sulla loro vita, e a volte devi sacrificarti per loro. La mia famiglia cerca di starmi vicino come può, ma situazioni come quelle capitate di recente a Gian Piero, Sinisa e Gianluca rendono tutto più difficile".

Sulla morte di Ventrone, Mihajlovic e Vialli ha aggiunto: "Aver perso tre amici ha reso questa stagione difficile per me anche dal punto di vista personale. Io sono che mette il lavoro al primo posto, ma questo significa trascurare la famiglia, dimenticare di vedere gli amici. Il lavoro per me è una passione, e per passione si perdono di vista tante cose. Quello che è successo mi sta facendo riflettere, mi fa pensare che forse è ora di trascorrere più tempo con la famiglia, di vedere gli amici, di dedicarsi un po’ a se stesso.

Quello che è successo mi sta facendo capire che il lavoro non è tutto, come per me è da sempre. Quando lavoro, io dedico tutto me stesso al mio club: lo sto facendo col Tottenham, come ho fatto prima col Chelsea, la Juve e l’Inter. Non penso sarei un buon allenatore se non lo facessi, e nessuna delle mie squadre si è mai lamentata della mia dedizione. È anche per questo che i club che lascio mi rimpiangono. Lo hanno fatto tutti".