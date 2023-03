Tottenham, l’ex Juve Conte non ci sta: “Non siamo una squadra, sono sconvolto”

Duro sfogo post partita per l'ex allenatore della Juve Antonio Conte al termine del match tra il suo Tottenham e il Southampton

redazionejuvenews

E' ormai crisi nera tra l'ex allenatore della Juve Antonio Conte e il Tottenham. In conferenza stampa al termine del match contro il Southampton l'allenatore degli Spurs ha detto: "Qui è sempre lo stesso, ogni stagione. Non importa chi sia l'allenatore. Se vogliono continuare su questa strada, possono cambiare allenatore, tanti allenatori ma la situazione non cambierà. Credetemi".

"Il problema è che abbiamo dimostrato di non essere una squadra - ha continuato -. Siamo undici giocatori, ma in campo vedo giocatori egoisti, che non vogliono aiutarsi, che non giocano con il cuore. Ma qui sono abituati a questi da molto tempo. La società ha la responsabilità del mercato, gli allenatori vengono qui e hanno la responsabilità. E i giocatori? I giocatori? Dove sono i giocatori? Non vogliono giocare sotto pressione. Non vogliono giocare sotto stress".

"La storia del Tottenham è questa, in 20 anni non si è mai vinto qualcosa. Perché? La colpa è della società o di tutti gli allenatori che vengono? Fino ad ora ho provato a nascondere la situazione. Adesso mancano 10 partite. La gente pensa che si possa ancora lottare? Lottare per cosa con questo atteggiamento, questo spirito e con questo tipo di impegno? Per il settimo? L'ottavo posto? Sono davvero sconvolto", ha concluso Conte.