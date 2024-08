Tossani: “Juve? Si vede già la mano del nuovo allenatore”

Michele Tossani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso dei piemontesi.

Michele Tossani, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Si vedono già cose tipiche del nuovo tecnico. Siamo però ancora al calcio d’agosto, anche se capisco l’euforia del tifoso che vive di momenti. Per avere un’idea più precisa sulle ambizioni s della squadra bisogna aspettare almeno 7/8 turni di campionato, dopo il rodaggio e soprattutto con la rosa al completo. Allora potremmo capire se sarà da scudetto o magari da zona Champions. Senza dubbio però in questa Juve sono chiare tracce dell’idea calcistica di Motta, in realtà si erano evidenziate anche nelle amichevoli pre campionato cose diverse rispetto agli ultimi anni. Sono rimasto impressionato soprattutto dalla velocità con cui l’ex allenatore del Bologna è riuscito a trasferire le sue idee ai giocatori e quest’ultimi sono stati bravi a recepirle. Motta ha agito soprattutto sugli elementi già presenti. Spesso i nuovi tecnici chiedono tempo, in questo caso c’è la dimostrazione che si può voltare pagina anche a stretto giro di posta”.