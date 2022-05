Tortu saluta Chiellini: “Grazie capitano, mi hai ispirato”

Il corridore, medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo nella 4x100, noto tifoso bianconero, ha omaggiato il capitano per il suo addio.

Questi ultimi giorni sono stati molto emozionanti per il popolo juventino. Lunedì sera all'Allianz Stadium, al di là dell'ultima gara casalinga della stagione, pareggiata contro la Lazio , è stata l'ultima volta davanti al pubblico bianconero per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala . Due addii diversi, per storia, età, situazione, motivazioni e modalità. Nelle ore seguenti all'emozionante tributo al capitano , che ha lasciato dopo 17 anni straordinari , sono stati tanti i messaggi per lui. Tra questi anche quello di Filippo Tortu , grande tifoso della Juventus . Il velocista, campione olimpico nella 4x100 a Tokyo , ha dedicato un post su Instagram a Chiellini, con una foto in cui si abbracciano.

Da tifoso non posso invece far altro che ringraziarti per questi 17 anni passati a difendere la nostra porta, con la grinta e la tenacia che ti contraddistinguono. Quelle di un leader vero, capace di supportare i suoi compagni con una parola di conforto, un abbraccio, un semplice sguardo. Per me tu sei il difensore bianconero, quello che da quando ho 6 anni ho visto sempre schierarsi in prima linea per difendere questi colori. Sei entrato di diritto a far parte della sua storia. Grazie per i trionfi e per le gioie, ma anche per le sconfitte. Non so cosa ti riserverà il tuo futuro, ma quel che è certo è che potrai sempre contare su un tifoso e un amico in più. Un grande abbraccio".