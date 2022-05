Lo Juventus Museum festeggia i 10 anni

Prima decade per il museo della squadra bianconera aperto dopo l'inaugurazione dello Stadium e sito nei pressi dell'impianto bianconero a Torino

"Un momento speciale: lo Juventus Museum compie i suoi primi 10 anni . Un periodo pieno di eventi, trasformazioni, incontri che hanno confermato e arricchito la sua vocazione: essere un ponte tra storia e futuro. Come conferma il suo successo: ci sono stati oltre 1,5 milioni di visitatori, un numero che colloca stabilmente lo Juventus Museum tra i 50 più visitati in Italia . Non solo: la struttura ha anche ottenuto il riconoscimento da ICOM (International Council of Museums), organizzazione internazionale di musei e professionisti impegnati nel conservare, trasmettere e far conoscere il patrimonio naturale e culturale mondiale, presente e futuro. Ed un motivo d'orgoglio è che i l J Museum è stato "sélectionné par Le Guide Vert" Michelin come uno dei musei che bisogna visitare a Torino.

Quando 10 anni fa è stato inaugurato, è apparso immediatamente visibile come lo Juventus Museum fosse ciò che indicava il suo Presidente, Paolo Garimberti: «La cronologia di una passione». Un progetto ambizioso, che fin dall’inizio ha avuto l’obiettivo non soltanto di raccontare la storia della Juventus, ma di far vivere a ognuno dei visitatori un’esperienza speciale, emozionante e memorabile. Attraverso la sintesi di passato e presente, di esposizione in senso classico e multimedialità, lo Juventus Museum supera il concetto di museo tradizionale, per affermarsi come luogo dove si manifesta l’essenza stessa della juventinità. Una vera e propria esperienza, una full-immersion emozionante, a partire dalla Sala dei Trofei che raccoglie in un'atmosfera magica tutte le vittorie della Signora, una tappa da culto che insieme a tante altre propone il museo. In questi 10 anni ha vissuto una grande storia in diretta, una condizione particolare che lo distingue da altre istituzioni museali e che l'ha portato a trasformarsi giorno dopo giorno." (Juventus.com)