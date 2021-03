Torricelli: “Vittoria raggiunta grazie ai cambi di Pirlo, Bernardeschi ha fatto due assist importanti”

L'ex giocatore della Juventus ha commentato la vittoria dei bianconeri

La Juventus ha ripreso il suo cammino in campionato, vincendo ieri sera l'anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A contro lo Spezia. La squadra di Italiano, ospite all'Allianz Stadium, è stata battuta per 3-0 dai bianconeri, che si sono imposti grazie alle reti di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo. Una Juve ancora in emergenza e con gli uomini contanti è stata in grado di sopperire alle tante assenze e alla stanchezza per le tante partite ravvicinate, portando a casa il risultato contro uno Spezia che nel primo tempo è riuscito a chiudere la squadra bianconera nella sua metà campo. L'ingresso di Alvaro Morata nella ripresa ha poi cambiato l'inerzia della partita, con lo spagnolo che assieme all'altro giocatore appena entrato Federico Bernardeschi ha confezionato il gol del vantaggio, bissato poi da Federico Chiesa e da Cristiano Ronaldo.