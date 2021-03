Le pagelle di Juve-Spezia: Morata trascina i suoi alla vittoria

Di seguito le pagelle dei giocatori bianconeri

redazionejuvenews

Si è appena concluso l’anticipo di campionato tra Juve e Spezia, con la vittoria dei bianconeri per 3-0.Reti che sono arrivate entrambe nella ripresa, prima con il subentrato Morata che, trasforma in gol il suo primo pallone giocato, poi con la realizzazione di Federico Chiesa, ormai sempre più decisivo per gli schemi di Andrea Pirlo. Juve che dilaga nel finale con il sigillo di Cristiano Ronaldo, servito da un ottimo assist di Bentancur a tre minuti dal termine. Ma andiamo a vedere di seguito quelli che sono stati i voti assegnati ai giocatori della Vecchia Signora dalla nostra www.

SZCZESNY 7 - Quasi mai chiamato in causa, partita di ordinaria amministrazione per l’ex giallorosso. Eccezion fatta nel finale di gara quando si prende la scena parando un rigore a Galabinov che, gli vale il 7 in pagella.

DEMIRAL 6,5 - Bene nella fase difensiva e attento nell’anticipare le iniziative degli avversari. Doveva mostrare più solidità considerando le ultime uscite un po’ deludenti e ci è riuscito adeguatamente.

DANILO 6,5 - La sua assenza nella trasferta di Verona è pesata come un macigno. Garantisce sicurezza ai suoi compagni, soprattutto nella fase difensiva, impenetrabile.

ALEX SANDRO 6 - Molto meglio rispetto alla gara di Verona anche se molto lontano dalla sua condizione migliore. I tifosi si augurano che questa la possa trovare un questo finale di stagione che, si prospetta scoppiettante.

FRABOTTA 6,5 - Non scendeva in campo dal primo minuto da molte uscite ed ha risposto presente non appena è stato chiamato in causa. Ottima prova dell’esterno romano quest’oggi all’Allianz.

RABIOT 6 - Bene nella fase di non possesso, aggressivo nel recuperare palla. Un po’ lento e macchinoso invece nella fase di impostazione.

MCKENNIE 6 - Partita pulita e senza commettere errori, ma la vera forma dello statunitense manca da un po’ di apparizioni.

BENTANCUR 6,5 - Per fortuna dei tifosi juventini, quello visto stasera è stato un lontano parente di quello sceso in campo al Do Dragao. Suo l’assist che porta al gol di Ronaldo.

CHIESA 7 - Sempre più determinante per questa squadra. Trova il gol della sicurezza portando i suoi sul momentaneo 2-0.

KULUSEVSKI 6,5- Benissimo nella fase di costruzione del gioco. Abilissimo nell’ uno contro uno, una vera spina nel fianco per gli spezzini.

RONALDO 7 - Non poteva mancare la sua firma sul match. Sarebbero state due se il palo non gli avesse negato la gioia della rete.

MORATA 7,5 - Trasforma in oro il primo pallone toccato da subentrato, spingendo in rete un assist delizioso di Bernardeschi e sbloccando una gara che stava facendo rivivere gli incubi del Bentegodi.