Juventus-Spezia 3-0: i bianconeri battono meritatamente i liguri

Il commento del match

TORINO - Primo tempo molto sottotono della Juventus di Andrea Pirlo. Per tutta la prima mezz'ora, il pallino del gioco ce lo ha sempre in mano lo Spezia di Vincenzo Italiano che fa un ottimo possesso palla e crea alcune azioni pericolose che mettono in difficoltà la porta difesa da Szczesny. L'ultimo quarto d'ora della prima frazione i bianconeri si svegliano e cominciano l'assalto all'area dei liguri. L'occasione più clamorosa del primo tempo è un palo interno colpito da Cristiano Ronaldo con la sua solita "rasoiata" diretta sul secondo palo.

Nel secondo tempo i bianconeri cominciano di nuovo sottotono ma grazie ai cambi (Morata e Bernardeschi) riescono a segnare il primo gol: Bel cross dalla sinistra dell'ex Fiorentina per lo spagnolo, che infila il pallone in rete e porta in vantaggio i suoi dopo un controllo del Var. Poco dopo arriva il raddoppio bianconero con Federico Chiesa: ancora passaggio prezioso in area di Bernadeschi che serve l'esterno che prima si fa parare il tiro da Provedel, poi su ribattuta segna la seconda rete juventina. I bianconeri poi chiudono i conti con Ronaldo.