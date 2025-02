Torricelli: “Thiago Motta responsabile della confusione della Juve”

Torricelli ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex calciatore, il tecnico sarebbe responsabile della confusione vigente

Intervistato per Radio Bianconera, Moreno Torricelli ha parlato della Juventus e del suo allenatore, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Motta è l’allenatore, quindi colui che detta le regole, dirige gli allenamenti, quindi è il primo responsabile di questa confusione sotto l’aspetto delle formazioni, dell’esclusione di giocatori importanti dall’undici di partenza. Lui lavora tutti i giorni con il gruppo, quindi ha chiara tutta la situazione”.

Torricelli: “La Juventus deve fare uno step in autostima”

L’ex calciatore ha aggiunto: “In questo periodo nella Juve vedo confusione. Si poteva fare sicuramente meglio rispetto ai risultati conseguiti. I tre successi consecutivi possono dare una mano sotto l’aspetto della consapevolezza di poter fare bene. Sto vedendo prestazioni altalenanti nell’arco della partita. E’ accaduto anche nella gara contro il PSV, ottimi i primi venti minuti, poi la squadra è calata, come il livello di gioco. Così non si è messa pressione all’avversario. Inevitabile poi subire, per fortuna conta il risultato e la terza vittoria di fila spero consenta ai ragazzi di fare lo step che tutti ci aspettiamo riguardo all’autostima”. Leggi anche le parole di Marcello Lippi sull’allenatore della Juventus <<<