Torricelli: "Juve, brutta tegola lo stop a Bremer. Su Vlahovic..."

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Gleison Bremer.

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: “Hanno fatto una prestazione eccellente, che dà morale. Portarla a casa 10 contro 11 dà una spinta emotiva incredibile. Fatta veramente una grande partita, sono quelle che ti fanno lavorare meglio e che ti fanno capire il lavoro che stai facendo può dare frutti. Può dare tanto autostima al gruppo. Bremer? E’ un calibro importante di questa squadra, è uno determinate ed è una brutta tegola. Durante una stagione però capitano certe tegole, ma Kalulu si sta rivelando un giocatore di assoluto spessore. A me è capitato diverse volte di perdere un compagno di reparto importante, vedi Ferrara ma anche Baggio. Sicuramente dispiace per il compagno, però ti può dare una carica in più, della serie ‘vinciamo per te’. Ci può essere quella scossa emotiva che ti porta a dare qualcosa in più”.

Su Vlahovic

“C’è sempre da lavorare, sia nel bene che nel male. E’ chiaro che ci si aspetta sempre tantissimo da lui, ma anche lo scorso anno, in una Juve che faceva fatica in attacco, ha fatto 18 gol. E’ vero che non ha segnato quest’anno per 4 domeniche, ma è un centravanti che nel panorama italiano è tra i primi tre, insieme a Lautaro e Lukaku. E poi ha 24 anni, con l’andare del tempo troverà quell’equilibrio psicologico che serve. Ci tiene tantissimo, quando qualcosa non va perde la testa e deve controllarsi. Ma è un centravanti di assoluto valore”.