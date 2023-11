Torricelli: “Cagliari in fiducia. La Juventus forte e affidabile in difesa”

Intervistato a TuttoCagliari.net, Moreno Torricelli ha presentato la sfida tra la Juventus e il Cagliaridella prossima giornata di Serie A. Ecco le sue parole: "In questo momento il Cagliari è una squadra in fiducia. Con le ultime tre vittorie ha fatto il pieno di entusiasmo, quindi verrà a Torino a fare la sua partita. Anche perché, allo Stadium, non ha niente da perdere e ha tutto da guadagnare. Molto dipenderà dall’atteggiamento della Juventus, che sta disputando un ottimo campionato sotto il profilo dei risultati e dei punti incamerati ma, allo stesso tempo, non sta certo convincendo dal punto di vista del gioco e delle prestazioni. Mi auguro e spero, soprattutto per i tifosi, che il match di sabato possa rivelarsi una sfida piacevole e godibile".