Dai clean sheet fino a Vlahovic: tutte le statistiche in vista di Juve-Cagliari

In vista del match tra Juve e Cagliari la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sulle statistiche tra le due squadre: "La Juventus ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe contro il Cagliari in campionato. Tra le squadre attualmente in Serie A TIM solo contro l’Udinese ha una striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi (sette).

Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Juventus in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Otto su 11 match, record condiviso con il Nizza.

Dopo i successi contro Frosinone e Genoa, il Cagliari potrebbe vincere 3 match di fila in Serie A TIM per la prima volta dall’aprile 2021.

A partire da ottobre 2023, nessuna squadra ha segnato più reti del Cagliari in Serie A TIM (nove, al pari di Bologna e Roma), nello stesso periodo, però, la Juventus è l’unica a non aver subito gol.

Da una parte la Juventus è l’unica squadra che non ha ancora subito gol su calcio piazzato in questo campionato, dall’altra il Cagliari è la formazione che ha incassato più reti su azione (18).

Sfida tra la squadra che conta più tiri in seguito a recuperi offensivi (Cagliari, 23) e la penultima in questa graduatoria nella Serie A TIM 2023/24 (Juventus, sette).

Dusan Vlahovic, a un passo dalle 150 presenze in Serie A TIM, ha segnato cinque reti contro il Cagliari in campionato, tra cui i suoi primi gol in Serie A TIM (doppietta il 10 novembre 2019 con la Fiorentina), solo contro Lazio e Bologna (entrambi sei) ha realizzato più reti nel torneo.

Sei degli ultimi sette gol del Cagliari in campionato sono arrivati da calciatori subentrati, inclusi tutti gli ultimi quattro (doppietta di Pavoletti e gol di Viola e Zappa). Solo il Napoli (sette) ha infatti segnato più reti con giocatori entrati a gara in corso rispetto al Cagliari (sei) in questa Serie A TIM".

(legaseriea.it)

