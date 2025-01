Torino-Juventus, la moviola della gara: Fabbri promosso

Nella partita tra Torino e Juventus, gara terminata 1-1, la squadra arbitrale ha gestito il match in modo corretto.

Nella partita tra Torino e Juventus, match terminato 1-1, la squadra arbitrale, guidata da Fabbri, ha diretto la gara in modo corretto. Nel primo tempo giusto l’annullamento del gol di Nico Gonzalez, che aveva siglato il raddoppio al 20′, rete annullata per fuorigioco. Corretto anche il giallo per Vojvoda, per fallo sempre sullo stesso argentino.

La ripresa

Nella ripresa giusto il giallo a Saul Coco, che ha fermato irregolarmente Yildiz. Il direttore di gara poi gestisce bene anche la lite tra i due allenatori Thiago Motta e Vanoli, allontanandoli entrambi dal terreno di gioco intorno al 55′. Giusti anche i gialli per Douglas Luiz, Linetty e Walukiewicz.