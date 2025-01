Torino-Juventus, le pagelle di Di Livio: Yildiz domina, male Thuram

La Juventus, nella partita contro il Torino, ha pareggiato per 1-1. Bene Yildiz e Kalulu, male Kephren Thuram.

Di Gregorio: La difesa della Juventus non è attentissima, e lui rischia di subire il gol più di una volta, capitolando su gol di Vlasic. Voto: 6

Savona: Il solito buon lavoro in fase difensiva, senza acuti e senza grossi errori. Voto: 6. Dal 71′ Cambiaso: Prova a creare qualcosa. Voto: 6

Gatti: In difesa non soffre particolarmente, ma è in avanti che si rende propositivo, sfiorando il gol con un colpo di testa. Voto: 6

Kalulu: Il migliore del pacchetto difensivo. Grandi recuperi in campo aperto e le solite sgroppate nella metà campo avversaria. Voto: 6,5

McKennie: Pronti via ed è invischiato in una lite con alcuni membri della panchina del Torino, poi un paio di errori qua e la. Rimandato. Voto: 5,5

Thuram: Meno intraprendente del solito, si fa sorprendere da Vlasic sul gol del pari. Voto: 5,5

Douglas Luiz: Rispolverato dopo diverso tempo, gioca la sua partita senza strafare e con la solita qualità. Voto: 5,5

Mbangula: Attivo e pimpante come nell’ultima gara con il Milan: il belga è un fattore, anche se alcune delle sue giocate non vengono sfruttate. Voto: 6,5. Dal 77′ Weah: s.v.

Yildiz: Il gol vale da solo il prezzo del biglietto: una rete da stropicciarsi gli occhi. Poi, nella ripresa, un contropiede sprecato. Voto: 7

Koopmeiners: Nominato capitano a sorpresa, l’olandese prova a prendersi la squadra sulla spalle, ma il risultato è quello delle ultime settimane. Voto: 6

Nico Gonzalez: Messo in ruolo non suo, prima segna, ma il gol viene annullato, poi si incespica con Yildiz ad un passo dalla porta di Milinkovic. Sfiora la rete nel finale. Voto: 6

Thiago Motta: Alcune sempre non sono comprensibilissime, come quella del capitano o di Cambiaso ancora in panchina, ma il gioco della Juve continua a non esserci, sembra essere entrati in un limbo da cui è difficile uscire. Stranamente nervoso, viene anche espulso dall’arbitro. Voto: 5,5