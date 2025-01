Torino-Juve, Vlasic: “Il mister aveva predetto che avrei fatto gol”

Intervistato nel post partita della sfida di Serie A contro la Juventus, ha parlato il centrocampista del Torino, Nikola Vlasic

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro il Torino, ha parlato il centrocampista del Torino, Nikola Vlasic. Ecco le sue parole: “Il mister dice sempre che dobbiamo tirare di più. Ha detto che, se ogni partita faccio 2-3 tiri, faccio gol al 100%. Per questo era così emozionato. La partita era difficile, contro una Juve forte, ma noi abbiamo dimostrato di essere una squadre e che possiamo giocare contro i migliori in lega. L’abbraccio con Vanoli? Perché prima della partita aveva detto che avrei fatto gol e questo è successo”.

Il centrocampista ha proseguito: “Questa prestazione può darci entusiasmo per il proseguo della stagione, ma penso che anche nelle altre partite, come quella contro il Parma, dobbiamo cercarle di vincere. Anche oggi da fiducia vedere che siamo una squadra che ha qualità. Per me, i risultati che abbiamo in questo momento non sono veritieri. Dobbiamo dimostrarlo in campo e, se cambiamo un po’, cominceremo a vincere le partite”.