Torino-Juve, Calvarese: “Savona prende nettamente il pallone, bravo Fabbri”

La moviola dell'ex arbitro Calvarese sulla direzione di gara di Fabbri nel derby della Mole tra Torino e Juve

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Fabbri in Torino-Juve: “Bene Fabbri in una partita senza grandi contatti nelle aree di rigore che però risulta fin dall’inizio molto difficile, soprattutto per il nervosismo sulle panchine. L’arbitro di Ravenna si riscatta così dopo l’errore di Milan-Roma, in cui non concesse un rigore per il fallo di Pisilli su Reijnders. L’unico episodio complicato è il contatto Savona-Karamoh da cui si accende una rissa tra le panchine, con le espulsioni di Motta e Vanoli”.

Torino-Juve, la moviola di Calvarese

“Dall’immagine live ho pensato che l’intervento fosse da espulsione: guardando la main camera, si vede Karamoh che prende il tempo a Savona, il pallone che si allunga e l’attaccante granata che termina a terra. In realtà, se si osserva poi dalla retroporta, si evince come Savona prenda nettamente il pallone levandolo dalla disponibilità dell’avversario, che poi va a terra per un contatto non falloso e conseguente al contrasto di gioco. Bravo Fabbri dunque a interpretare questa situazione. Non c’è rigore per il Toro sul tocco di braccio di Yildiz: l’attaccante turco riceve una spinta al limite del fallo, nel cadere a terra e in un movimento dinamicamente naturale tocca il pallone col braccio in maniera assolutamente non fallosa. Corrette anche tutte le ammonizioni, per Vojvoda, Coco, Douglas Luiz, Linetty e Walukiewicz“, ha concluso.