Chiellini è tornato a Torino: “Juve? Per il momento vado a trovare Allegri”

Dopo il ritiro dal calcio giocato Giorgio Chiellini ha lasciato Los Angeles ed è tornato nella sua Torino . L'ex difensore italiano si prepara a riabbracciare Allegri e i giocatori della Juve, ma per il momento solo da amico.

Intervistato all'aeroporto, infatti, Chiellini ha detto: "Ho smesso di giocare tre giorni fa. Qualcuno dei miei ex compagni mi ha scritto? Ho il telefono pieno di messaggi, ancora devo vedere tutto e rispondere . Offerte? Ancora niente davvero".

"Vado a trovare Allegri la prossima settimana e tornerò allo Stadium contro la Roma, l’unica in casa perché poi torno a inizio gennaio a Los Angeles. Quando tornerò alla Juve? Non lo so davvero. Un saluto ai tifosi, grazie dell’affetto", ha concluso.