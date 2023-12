Chiellini dice addio al calcio: lo aspetta un futuro da dirigente valla Juve?

L'ex capitano bianconero ha appeso gli scarpini al chiodo e ora si aprono diverse piste per il futuro: la più intrigante porta a Torino

Una vita da leader, sia in bianconero che in Nazionale. Anche ai Los Angeles FC nonostante la sconfitta 2-1 pochi giorni fa contro i Columbus nella finale di Mls, quella che è stata l'ultima partita ufficiale giocata da Giorgio Chiellini.

Ora, per lui, dovrebbero riaprirsi le porte della sua amata Juventus. Questa volta come dirigente. Non resta che attendere...