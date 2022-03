I TOP e FLOP di Juve-Spezia: Cuadrado spina nel fianco, Vlahovic stanco

Dalla corsa incontenibile di Cuadrado fino alla partita difficile di Dusan Vlahovic: i TOP e FLOP di Juve-Spezia

redazionejuvenews

Contro lo Spezia la Juventus vince di corto muso, ma vince. Portare a casa i tre punti era l'obiettivo di questa giornata e la squadra di Massimiliano Allegri c'è riuscita, anche se con qualche difficoltà. I bianconeri dopo un buon primo tempo sono calati vistosamente nella seconda frazione di gioco, rischiando in più occasioni di farsi recuperare dalla squadra di Thiago Motta. Per fortuna la difesa bianconera ha retto il colpo, mantenendo in salvo il risultato. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Partiamo dai TOP. In una partita che ha visto una Juve simile al Dr Jekyll e Mr Hyde, l'unico a non mollare mai è stato Juan Cuadrado. Il colombiano nonostante i 33 anni ha corso per tutti e 90 i minuti di gioco, costante spina nel fianco per la difesa dello Spezia. Esterno di centrocampo, terzino, regista aggiunto, JJ è stato onnipresente. Per lui zero gol e un assist sfiorato, ma non sempre i numeri sono quel che conta. Ottima prestazione anche per Szczesny, decisivo in due occasioni salva risultato nel secondo tempo. Da premiare anche Alvaro Morata, autore del gol vittoria. Lo spagnolo è sembrato molto più nel vivo del gioco rispetto a Vlahovic, abile nel tagliare alle spalle degli avversari. Promosso.

I FLOP bianconeri sono tre. Il primo è Dusan Vlahovic Il classe 2000 è stato marcato a uomo per tutta la partita da un colosso come Erlic, che gli ha impedito di trovare lo specchio della porta. L'ex Fiorentina ha concluso la partita con zero tiri in porta, un dato molto strano per uno come lui. In più occasioni è sembrato stanco: che sia l'ora di un meritato riposo? Bernardeschi, invece, entra e gioca una partita incolore. La forma migliore è ancora lontana. Rimandato anche Pellegrini, che da esterno a tutta fascia non ha lo sprint di Cuadrado. E' ancora giovane e con la voglia di fare che ha dimostrato non potrà che migliorare.