Juve, Allegri: “Rugani e Danilo solidi. Arthur è in crescita. Su Dybala…”

Dalle prestazioni di Rugani e Danilo fino alle condizioni di Dybala: le parole dell'allenatore bianconero al termine di Juventus-Spezia

redazionejuvenews

Vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri contro lo Spezia, che grazie al gol di Morata si porta tre punti di fondamentale importanza. Al termine della partita l'allenatore bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha iniziato parlando della prestazione dei suoi: "Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma avremmo dovuto chiudere con due gol di vantaggio. Nella seconda frazione di gioco siamo calati, eravamo stanchi e avendo tanti giocatori fuori non li ho potuti cambiare. Per arrivare ai nostri obiettivi questa squadra ha bisogno di vincere queste partite sofferte, per capire che quando arriva la palla giusta bisogna chiuderla. Evidentemente non siamo ancora pronti. L'importante era portare a casa i tre punti, arrivare a quota 53 e soprattutto prepararci alle partite con Sampdoria, Villareal e Salernitana. Avremo 6 giorni per prepararle e saremo gli stessi con un Bernardeschi in meno (era diffidato ed è stato ammonito, salterà la prossima ndr.)".

"Non ho mai visto una squadra vincere tutte le partite facili - ha continuato Allegri. I campionati si vincono grazie a queste partite. Magari l'ambiente aveva perso l'abitudine, ma nella mia carriera alla Juventus è successo molte volte di ritrovarsi a vincere per 1 a 0. L'importante è non mollare di un centimetro. Loro nel secondo tempo ci hanno attaccato di più, noi eravamo stanchi ma direi che abbiamo tenuto bene il campo. Szczesny ha fatto una bella parata, abbiamo avuto anche un paio di situazione favorevoli".

"Rugani quest'anno quando chiamato in causa ha sempre fatto bene. Danilo ha fatto una partita stupenda sul piano della personalità, intelligente, ha una lettura delle situazioni incredibile. Spero tornino presto Bonucci e Chiellini che saranno utili nelle rotazioni, per far riposare un po'. A centrocampo sarà importante recuperare Zakaria perchè McKennie tornerà il prossimo anno. Lì dovrò inventarmi qualcosa, magari mettere qualcuno mezzala".

Su Locatelli e il tandem d'attacco ha aggiunto: "Locatelli è bravo a smarcarsi dietro le linee, ha qualità. Vlahovic e Morata devono imparare a conoscersi meglio, in alcune situazioni non si capiscono bene. A volte giocano troppo uno per l'altro mentre invece potrebbero far gol lo stesso. In generale hanno fatto bene. Dusan ha fatto meglio nel secondo tempo rispetto al primo".

Su Arthur: "Ora sta molto bene. Con lui e Locatelli abbiamo tanta qualità in mezzo al campo. McKennie e Zakaria sono giocatori più di corsa, di inserimento. Nel secondo tempo era stanco e ha sbagliato alcune cose, ma stasera non gli avrei potuto chiedere di più".

Chiosa finale su Dybala: "Sono dispiaciuto per Paulo, si è fermato l'altro ieri e oggi non era a disposizione. Fortunatamente non era niente di grave, spero di averlo a disposizione per il Villareal. Per quanto riguarda il contratto ci pensa la società. Le sue qualità sono note a tutti".