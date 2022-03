Juve, Morata: “Vittoria sofferta, ma contenti per il risultato”

Al termine della partita l'attaccante della Juve è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Vittoria sofferta ma risultato importante"

Ottima prestazione per la Juventus di Massimiliano Allegri, che contro lo Spezia riesce a portarsi a casa la vittoria. Una partita complicata, vinta grazie al gol di Morata nel primo tempo. Nel finale i bianconeri rischiano qualcosa ma riescono a difendere il risultato. Al termine della partita l'attaccante spagnolo è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Contento del ritorno al gol? Non importa chi segna, l'importante è il risultato. Sapevamo sarebbe stata una partita sofferta, quest'anno sono tutte così. Dobbiamo imparare a chiudere le partite. Abbiamo fatto un grande primo tempo, il secondo non così tanto ma alla fine conta il risultato".