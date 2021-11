TOP e FLOP Juve-Atalanta: McKennie tuttofare, Morata da dimenticare

Serata da dimenticare per la Juve, battuta 1 a 0 dall'Atalanta. McKennie è il migliore in campo, Morata decisamente no

redazionejuvenews

Ieri sera la Juventus è stata battuta 1 a 0 dall'Atalanta. Una sconfitta di misura, ma che pesa come un macigno. Vincendo, infatti, i nerazzurri hanno rispedito la squadra di Massimiliano Allegri a ben sette punti di distanza dalla zona Champions League. Dopo l'ottima vittoria contro la Lazio, la stagione dei bianconeri si complica di nuovo. Tra inchieste e prestazioni deludenti, la Juventus è in un periodo nero, anzi nerissimo. Riusciranno i bianconeri a rialzarsi in piedi?

Il migliore, per distacco, è sicuramente Weston McKennie. Il centrocampista americano sembra essere l'unico a crederci, l'unico giocatore con una condizione fisica tale da riuscire a correre e pressare. L'ex Schalke è ovunque: difende, pressa, aiuta la manovra e attacca. L'arma in più di Massimiliano Allegri. Nel primo tempo trova un passaggio al bacio per Chiesa e nel secondo, poco prima di essere sostituito per infortunio, chiude una delle migliori azioni dei bianconeri. Se la Juventus avesse 11 McKennie in campo, sicuramente sarebbe una squadra più pericolosa.

Il peggiore in campo è invece, purtroppo, il solito Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo gioca l'ennesima pessima partita di questa stagione da dimenticare. Il classe 1992 si sbatte, prova a giocare da riferimento offensivo, facendo sponde per i suoi compagni, ma sbaglia tutto quello che si può sbagliare. Tanti, tantissimi errori in fase di impostazione, di cui uno da matita rossa che porta al gol di Duvan Zapata. Come detto, Morata ci prova, ma quello non è assolutamente il suo ruolo: lo spagnolo non è Lukaku, non può fare la boa. Ha bisogno di spazio, di vedere la porta e di potersi inserire tra le linee, cosa che non gli riesce neanche una volta in tutta la partita. Dare tutta la colpa all'attaccante bianconero sarebbe però uno sbaglio. Da Alex Sandro fino a Rabiot, passando per Chiesa: sono molti i giocatori bianconeri a deludere. Per non parlare di Allegri...