Juventus-Atalanta 0-1: Zapata abbatte i bianconeri… su assist di Morata

Sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri, che deve arrendersi di fronte all'ottima Atalanta di Gian Piero Gasperini

Un primo tempo particolarmente complicato per la squadra di Massimiliano Allegri, in difficoltà sin dai primi minuti di gioco. L'Atalanta come da pronostico pressa a tutto campo, mettendo in grave difficoltà la Juventus. Nonostante questo la prima grande azione della partita è per i bianconeri: al 20' McKennie recupera palla e lancia in profondità Chiesa, scattato sul filo del fuorigioco. L'esterno italiano controlla alla perfezione ma si fa recuperare da Toloi, che gli impedisce di tirare. Otto minuti più tardi arriva invece il del vantaggio neroazzurro: passaggio sbagliato di Morata sulla trequarti della Juve, che consegna di fatto palla a Zapata. L'attaccante colombiano difende palla di fisico e lascia partire un razzo che tocca la traversa e termina in rete. A questo punto la Juventus prova ad alzare i ritmi ma non riesce a trovare la via del gol. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 1.