Allegri: “Non è detto che dobbiamo vincere per forza il campionato. Chi dice che siamo i più forti…”

Il tecnico ha parlato

Massimiliano Allegri , tecnico della Juve , ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro l' Atalanta : "6 sconfitte? Stasera è stata un a prestazione diversa e migliore rispetto alle altre partite come contro la Lazio o il Milan ad esempio. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto continuando così sperando di vincere la prossima partita. Dobbiamo rivalutare la rosa della Juve? Io credo che questa squadra sia un'ottima squadra con dei valori. Come ho detto prima quando dicono che la Juve ha la rosa più forte in assoluto fa un errore di valutazione, non è la più forte del campionato . Può lottare per i primi 4 posti, quindi chi lo dice fa un errore di valutazione.

Se bisogna stravolgere qualcosa? Bisogna essere realisti della nostra posizione in classifica. Se abbiamo questi punti vuol dire che valiamo questi punti. Però rispetto alle scorse prestazioni questa di stasera è stata migliore, sono alcune delle precedenti che sono state sbagliate. Dobbiamo essere realisti per toglierci tutte le pressioni e giocare meglio. Siamo la Juve e dobbiamo ottenere il massimo, ma non è detto che dobbiamo vincere il campionato per forza. Dobbiamo continuare a fare queste belle prestazioni e fare gol in più perché in questo momento non li facciamo, abbiamo perso un pochino di serenità.