Toni: “Tengo tutta la vita Vlahovic, avrà rabbia e voglia di riscattarsi”

La Juventus si trova alla Continassa per preparare la prossima SerieA. Per i bianconeri l'esordio sarà il 20 agosto sul campo dell'Udinese, e Massimiliano Allegri vuole la squadra al meglio per la sfida contro i friulani. Sarà importante infatti partire bene, per non compromettere poi tutta l'annata, come successo nelle due stagioni precedenti. La Juventus dovrà tornare a competere per lo Scudetto, e non avrà nemmeno le coppe europee a cui pensare, potendo concentrarsi solo sulla Serie A.